Взвешивание UFC 301: титульник Пантожи и Эрцега в силе, Альдо и Мартинес показали одинаковые цифры
В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 301, в главном событии которого пройдет титульник в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Стивом Эрцегом.
За сутки до турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:
- Алешандре Пантожа (56,7 кг) против Стива Эрцега (56,7 кг);
- Жозе Альдо (61,69 кг) против Джонатана Мартинеса (61,69 кг);
- Витор Петрино (93,44 кг) против Энтони Смита (93,21 кг);
- Мичел Перейра (84,37 кг) против Игоря Потери (83,91 кг);
- Кайо Борральо (84,37 кг) против Пола Крейга (83,91 кг).
Вроде ж комментатором пробовали его...