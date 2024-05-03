Взвешивание UFC 301: титульник Пантожи и Эрцега в силе, Альдо и Мартинес показали одинаковые цифры

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир 301, в главном событии которого пройдет титульник в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Стивом Эрцегом.

За сутки до турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:

(56,7 кг) против Стива Эрцега (56,7 кг);

Жозе Альдо (61,69 кг) против Джонатана Мартинеса (61,69 кг);

Витор Петрино (93,44 кг) против (93,21 кг);

(84,37 кг) против (83,91 кг);

Кайо Борральо (84,37 кг) против Пола Крейга (83,91 кг).

Ну как не любить Жозе Альдо?