Взвешивание UFC 301: титульник Пантожи и Эрцега в силе, Альдо и Мартинес показали одинаковые цифры

Теги UFC MMA Жозе Альдо Энтони Смит Мичел Перейра Игорь Потеря Алешандре Пантожа UFC 301 Стив Эрцег Бокс/MMA/UFC

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 301, в главном событии которого пройдет титульник в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Стивом Эрцегом.

За сутки до турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:

Ну как не любить Жозе Альдо?

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1 комментарий
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Смит еще дерется...Хватит мучить его уже
Вроде ж комментатором пробовали его...
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