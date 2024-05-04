Бетербиев перенесет операцию на колене и не выступит как минимум до сентября (ESPN)

Артур Бетербиев из-за операции на колене не выступит как минимум до сентября.

Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между и Дмитрием Биволом, который планировался на 1 июня, перенесен, но может состояться до конца 2024 года.

Турнир, который должны были возглавить боксеры, остается в силе.

Бой Бивол – Бетербиев разогреет шоу-турнир двух команд: Уайлдер – капитан, промо – в стилистике Гая Ричи