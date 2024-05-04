Бетербиев перенесет операцию на колене и не выступит как минимум до сентября (ESPN)

Теги Артур Бетербиев бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев из-за операции на колене не выступит как минимум до сентября.

Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который планировался на 1 июня, перенесен, но может состояться до конца 2024 года.

Турнир, который должны были возглавить боксеры, остается в силе.

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