Бетербиев перенесет операцию на колене и не выступит как минимум до сентября (ESPN)
Артур Бетербиев из-за операции на колене не выступит как минимум до сентября.
Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который планировался на 1 июня, перенесен, но может состояться до конца 2024 года.
Турнир, который должны были возглавить боксеры, остается в силе.
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