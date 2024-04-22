Хабиб и Махачев сфотографировались на мотоцикле: «Дорога на UFC 302»

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов сфотографировались на мотоцикле.

«Дорога в Нью-Джерси. UFC 302», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, что Махачев подерется 2 июня с Дастином Порье. Поединок возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня в Нюарке (штат Нью-Джерси, США).

Махачев подерется с Порье – нас ждет ремейк боя с Хабибом?

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