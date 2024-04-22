Хабиб и Махачев сфотографировались на мотоцикле: «Дорога на UFC 302»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов сфотографировались на мотоцикле.

«Дорога в Нью-Джерси. UFC 302», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, что Махачев подерется 2 июня с Дастином Порье. Поединок возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня в Нюарке (штат Нью-Джерси, США).

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8 комментариев
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Представляю как они подъезжают в Нью-Джерси к месту боя на этом мотоцикле Хабиб за рулем а Махачев в коляске 😂
+10
-2
+8
Ну вот, а вы голосили, что Хабиб и вся их команда избегает российского флага) Шах и мат вам, хейтеры!
+6
-1
+5
Ответ Вадим Сидоров
Красный Урал?
Походу да. Охрененный мотоцикл
+6
-2
+4
Красный Урал?
+3
0
+3
Их же на фото трое. У третьего имени нету?
+1
0
+1
Ремейк на джакузи?
0
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0
Ответ Yobo
Представляю как они подъезжают в Нью-Джерси к месту боя на этом мотоцикле Хабиб за рулем а Махачев в коляске 😂
а хасбик где?
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