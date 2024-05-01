«Ислам похож на осьминога». Абдель-Азиз заявил, что Порье ждут проблемы в бою с Махачевым

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Али Абдель-Азиз Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Менеджер Махачева заявил, что Дастина Порье ждут проблемы в поединке с Исламом.

«Дастин – одна из самых больших угроз в дивизионе, но Махачев лучше во всем. Мой прогноз – нокаут во втором раунде. Порье сказал, что он чувствовал удары Хабиба [Нурмагомедова].

Он в большой опасности, потому что Ислам похож на огромного тихоокеанского осьминога», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.

Поединок Махачева и Порье возглавит UFC 302, который состоится 2 июня в Нюарке, штат Нью-Джерси.

Махачев подерется с Порье – нас ждет ремейк боя с Хабибом?

Махачев – о Порье: «У него слабая борьба и грэпплинг. Этот парень – легенда. Но я легко его одолею»

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