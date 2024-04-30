Мокаев недоволен, что Перес обошел его в рейтинге UFC: в марте Мухаммад победил Алекса

Теги наилегчайший вес UFC Алекс Перес Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

В новой версии рейтинга наилегчайшего веса Мокаев поднялся на шестое место, а пятую строчку занял Алекс Перес, нокаутировавший Матеуса Николау. До этого Перес шел на серии из трех поражений, в том числе проиграв Мухаммаду Мокаеву.

«Дерьмо №1», − написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Мокаев вызвал Джошуа Вана: «22 июня в Саудовской Аравии. Ван или Два – без разницы»

Мухаммад Мокаев: «Отправляюсь в Дагестан на очередные сборы. Я самый активный боец дивизиона»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий