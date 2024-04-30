Мокаев недоволен, что Перес обошел его в рейтинге UFC: в марте Мухаммад победил Алекса

В новой версии рейтинга наилегчайшего веса Мокаев поднялся на шестое место, а пятую строчку занял Алекс Перес, нокаутировавший Матеуса Николау. До этого Перес шел на серии из трех поражений, в том числе проиграв .

«Дерьмо №1», − написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

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