Мухаммад Мокаев: «Отправляюсь в Дагестан на очередные сборы. Я самый активный боец дивизиона»

Мухаммад Мокаев сообщил, что начал подготовку к следующему поединку.

«Отправляюсь в Дагестан на очередные сборы. Манчестер или Абу-Даби – буду на одном из этих турниров. Я самый активный боец дивизиона», – написал в социальных сетях боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Мокаев (11-0) в последний раз дрался в марте, когда победил Алекса Переса единогласным решением судей.

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