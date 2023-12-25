Монсон – об отказе от гражданства США: «Грустно, что не смогу навещать детей. Но в целом я очень счастлив»

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон высказался об отказе от американского гражданства.

«Я чувствую облегчение, потому что подал заявление об отказе от американского гражданства 23 мая, с тех пор прошло семь месяцев. Я волновался, что, возможно, они не одобрят отказ. Я рад, что это наконец произошло.

Да, мне грустно, потому что мой родной город находится в США, у меня трое детей, никогда больше не смогу поехать туда. Мне точно не дадут визу, поэтому придется встретиться с детьми в другой стране, так что это грустно, но в целом я очень счастлив», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

«Я – русский». Джефф Монсон слушает «Любэ», живет в Уфе и набил на шее Z

«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет

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7 комментариев
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Не Z надо было на шее татуировать ,а М на лбу.
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Больше не увижу своих детей. Да и поуху. Я счастлив)
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Ответ Леван Мкртчян
Перебор. Есть сильные сомнения , что эти же детишки не получают приличные донаты от ’приключений’ папы в России. Да и взрослые они , встретиться с отцом в какой-нибудь Канаде или Мексике ( да где угодно на самом деле) вообще не проблема, если есть желание конечо
Не перебор, оценочное суждение отца. Так-то у каждого свой выбор, согласен
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