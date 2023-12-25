Монсон – об отказе от гражданства США: «Грустно, что не смогу навещать детей. Но в целом я очень счастлив»

Джефф Монсон высказался об отказе от американского гражданства.

«Я чувствую облегчение, потому что подал заявление об отказе от американского гражданства 23 мая, с тех пор прошло семь месяцев. Я волновался, что, возможно, они не одобрят отказ. Я рад, что это наконец произошло.

Да, мне грустно, потому что мой родной город находится в США, у меня трое детей, никогда больше не смогу поехать туда. Мне точно не дадут визу, поэтому придется встретиться с детьми в другой стране, так что это грустно, но в целом я очень счастлив», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

«Я – русский». Джефф Монсон слушает «Любэ», живет в Уфе и набил на шее Z

«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет