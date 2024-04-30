Конор выразил соболезнования Нганну в связи со смертью сына: «Молюсь за тебя и твою семью»

Конор Макгрегор отреагировал на смерть полуторагодовалого сына Фрэнсиса Нганну.

«Я очень расстроился, читая это, Фрэнсис. Можно только представлять, какую боль ты сейчас испытываешь, так жаль видеть эти новости.

Молюсь, чтобы Бог уготовил для него самое лучшее место на небесах, пока вы не встретитесь снова.

Очень жаль из-за твоей потери, Фрэнсис. Молюсь сейчас за тебя и твою семью», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

У Фрэнсиса Нганну умер полуторагодовалый сын