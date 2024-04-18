Хабиб опубликовал фото с Махачевым, Умаром и Алискеровым из зала: «Знаю, что я им не нравлюсь. Но кому какое дело»
Хабиб опубликовал фото с Махачевым из зала.
«Знаю, что я им не нравлюсь. Но кому какое дело», – подписал фото из зала экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
На фото попало больше 10 бойцов. Среди них – Умар Нурмагомедов, Тагир Уланбеков, Икрам Алискеров, Ислам Махачев и другие.
Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?
Знали, что Хабиб – самый популярный россиянин в инстаграме? Подписчиков больше, чем у Бузовой
И ничего странного я не спросил.
Это кратко