Хабиб опубликовал фото с Махачевым, Умаром и Алискеровым из зала: «Знаю, что я им не нравлюсь. Но кому какое дело»

Хабиб опубликовал фото с Махачевым из зала.

«Знаю, что я им не нравлюсь. Но кому какое дело», – подписал фото из зала экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

На фото попало больше 10 бойцов. Среди них – , Тагир Уланбеков, , и другие.

Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?

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