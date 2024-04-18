Хабиб опубликовал фото с Махачевым, Умаром и Алискеровым из зала: «Знаю, что я им не нравлюсь. Но кому какое дело»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Умар Нурмагомедов Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Хабиб опубликовал фото с Махачевым из зала.

«Знаю, что я им не нравлюсь. Но кому какое дело», – подписал фото из зала экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

На фото попало больше 10 бойцов. Среди них – Умар Нурмагомедов, Тагир Уланбеков, Икрам Алискеров, Ислам Махачев и другие.

Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?

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24 комментария
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Ответ Predator7
Какое вам дело до их бороды? Если вы бреете её, то все должны её брить, или как?
ну им же есть дело до шорт и юбок
+7
0
+7
Ответ Весс
Ваххабитские бородки на месте.
Кто такие ваххабиты?
+6
-1
+5
Ответ realsila
интересно, хабиб ввглядит намного жирнее природного полутяжа алискерова
Хабиб карьеру завершил 4 года назад, а тебя до сих пор его вес волнует? Он не проф.спортсмен больше и может хоть 200 весить
+4
0
+4
Ваххабитские бородки на месте.
+13
-10
+3
Ответ Predator7
Какое вам дело до их бороды? Если вы бреете её, то все должны её брить, или как?
Просто для меня странно когда двадцать человек на фото и все поголовно с бородами. Это наверное что-то да значит?
И ничего странного я не спросил.
+2
0
+2
Ответ Predator7
Кто такие ваххабиты?
Что-то из Властелина колец
+2
0
+2
Ответ realsila
интересно, хабиб ввглядит намного жирнее природного полутяжа алискерова
Посмотри как выглядит Конор сейчас. Чемпион полулегкого веса в бою с Жозе Альдо напомню. Из той же оперы придирка.
+1
0
+1
Ответ Predator7
Кто такие ваххабиты?
Выдуманный нововведенцами оскорбительный топоним в адрес тех мусульман, которые верят только в Коран и Сунну, не занимаясь посредничеством со всякими аулия и прочими "святыми". Абдуль Ваххаб в Саудии восстал против Турок Османов, которые начали превращать ислам в христианство, Абдуль Ваххаб хотел чтобы вернулись мусульмане на путь Мухаммада мир ему. Это не понравилось новвоведенцам. И они записали всех, кто ЗА возвращение к истинному исламу в последователи Абдуль Ваххаба. Хотя Ваххаб это одно из имен Аллаха означающее "дарующий". Нет никаких ваххабитов потому что Абдуль Ваххаб не родоначальник движения. С таким же успехом можно говорить Теймиты, Салафиты, Ханбалиты, Абу Бакрята, Умарики, Алишки, Муавиты и т.д. что является бредом. Мусульмане на пути Корана и Сунны, а не ваххабиты
Это кратко
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Ответ realsila
А махачев, я уверен он не будет выглядеть как хинкал
Тут все от человека зависит. Захочет разъесться — разъестся. Будет умеренно кушать, не будет таким, все просто. Гоняет он не больше всех остальных легковесов, и Хабиба тоже
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Ответ ML26
Так у Конора природный вес меньше, от того он мог выступать большую часть своей карьеры в 66 кг, хоть и с ужасной весогонкой
А махачев, я уверен он не будет выглядеть как хинкал
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Ответ realsila
Но конор не выглядит как дагестанский хинкаль
Так у Конора природный вес меньше, от того он мог выступать большую часть своей карьеры в 66 кг, хоть и с ужасной весогонкой
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Ответ ML26
Не, 80 стабильно вешу уже который год. А вот ты походу да, раз тебя это так волнует))
Но конор не выглядит как дагестанский хинкаль
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Ответ ML26
Не, 80 стабильно вешу уже который год. А вот ты походу да, раз тебя это так волнует))
😂😂, последнее время сильно растолстел, в сентябре был 64.5, сейчас уже 70.5 при росте 1.80
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Ответ realsila
Ты тоже жирный?
Не, 80 стабильно вешу уже который год. А вот ты походу да, раз тебя это так волнует))
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Ответ mootoo
ну им же есть дело до шорт и юбок
И до длины волос ещё, именно у Хабиб тим.
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Ответ Predator7
Какое вам дело до их бороды? Если вы бреете её, то все должны её брить, или как?
Петр 1 вернулся из Европы и заставил их брить бороды, чтобы на европейцев были похожи. Только европейцы своими их считать не стали.
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Ответ DrDro
Интересно, если кто-нибудь из них сбреет бороду, то братишки перестанут с ним здороваться или нет?
Какое вам дело до их бороды? Если вы бреете её, то все должны её брить, или как?
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