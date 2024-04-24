Официально: Бой Кроуфорд – Мадримов возглавит вечер бокса в Лос-Анджелесе 3 августа. Цзю против Ортиса – в карде

Теги Тимофей Цзю Джаррелл Миллер Энди Руис-младший Теренс Кроуфорд бокс Радивойе Калайджич Вирджил Ортис Исаак Круз Бокс/MMA/UFC

Официально объявлен боксерский турнир в США, в котором выступят Кроуфорд и Цзю.

Вечер бокса пройдет 3 августа в Лос-Анджелесе. Событие возглавит бой за чемпионский пояс WBO в первом среднем весе между Исраилом Мадримовым (10-0-1) и Теренсом Кроуфордом (40-0).

На турнире выступит австралиец Тим Цзю (24-1), которому будет противостоять американец Вирджил Ортис (20-0).

В главном карде пройдут еще три поединка:

Энди Руис (35-2) – Джаррелл Миллер (26-1-1);

Исаак Круз (26-2-1) – Хосе Валенсуэла (26-2-1);

Дэвид Моррел (10-0) – Радивойе Калайджич (28-2).

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