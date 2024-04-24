Официально: Бой Кроуфорд – Мадримов возглавит вечер бокса в Лос-Анджелесе 3 августа. Цзю против Ортиса – в карде
Официально объявлен боксерский турнир в США, в котором выступят Кроуфорд и Цзю.
Вечер бокса пройдет 3 августа в Лос-Анджелесе. Событие возглавит бой за чемпионский пояс WBO в первом среднем весе между Исраилом Мадримовым (10-0-1) и Теренсом Кроуфордом (40-0).
На турнире выступит австралиец Тим Цзю (24-1), которому будет противостоять американец Вирджил Ортис (20-0).
В главном карде пройдут еще три поединка:
Энди Руис (35-2) – Джаррелл Миллер (26-1-1);
Исаак Круз (26-2-1) – Хосе Валенсуэла (26-2-1);
Дэвид Моррел (10-0) – Радивойе Калайджич (28-2).
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