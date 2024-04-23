Тим Цзю 3 августа встретится с Вирджилом Ортисом (ESPN)

Стал известен следующий соперник Тимофея Цзю.

По информации журналиста ESPN Майка Коппинджера, экс-чемпион мира по боксу проведет поединок против .

Сообщается, что бой состоится 3 августа в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Цзю (24-1) в последний раз дрался в марте, когда проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей.

Ортис (20-0) в январе нокаутировал Фредрика Лоусона.

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