В Ростове-на-Дону задержали блогера-самбиста, нападавшего на жителей города.

Пресс-служба Следственного комитета Ростовской области сообщает, что 17-летнему молодому человеку предъявлены обвинения в хулиганстве. По данным следствия, он регулярно нападал на случайных жителей города и выкладывал видео с избиениями в интернет.

Телеграм-канал SHOT утверждает, что подозреваемого зовут Богдан Шеховцев. В Ростовскую область он приехал с Украины в 2014 году. Сообщается, что в отношении Шеховцева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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