В Ростове-на-Дону задержали блогера-самбиста, нападавшего на жителей города

Теги происшествия самбо Бокс/MMA/UFC

В Ростове-на-Дону задержали блогера-самбиста, нападавшего на жителей города.

Пресс-служба Следственного комитета Ростовской области сообщает, что 17-летнему молодому человеку предъявлены обвинения в хулиганстве. По данным следствия, он регулярно нападал на случайных жителей города и выкладывал видео с избиениями в интернет.

Телеграм-канал SHOT утверждает, что подозреваемого зовут Богдан Шеховцев. В Ростовскую область он приехал с Украины в 2014 году. Сообщается, что в отношении Шеховцева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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4 комментария
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Как выяснилось на его счету около 50 нападений, но доблестная полиция и ухом не вела.
Шах и мат тем, кто считает, будто в РФ угнетают украинцев!
+7
0
+7
Ответ gukmamop
Шах и мат тем, кто считает, будто в РФ угнетают украинцев!
Никто так не считает.
+1
0
+1
Как выяснилось на его счету около 50 нападений, но доблестная полиция и ухом не вела.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Ответ Maksmen1995
Комментарий удален модератором
Да тут при желании и хабиба можно приплести
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