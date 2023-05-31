Бувайсар Сайтиев – про ММА: «Сейчас эпоха милитаризации, нужно ли воспитывать столько злых людей? Я эту позицию не разделяю»

Теги Бувайсар Сайтиев Бокс/MMA/UFC

Бувайсар Сайтиев объяснил популярность ММА ростом милитаризации.

«ММА, где можно бороться, бить, душить, все подряд, – это очень универсальный вид деятельности.

Если говорить о его психологическом влиянии на массы – здесь вопрос: нужно ли воспитывать столько злых людей?

Сейчас идет эпоха милитаризации, и этот вид спорта – он востребован. Нужны крепкие, жесткие мужчины, готовые драться, и на них должны воспитываться дети, готовые завтра воевать.

Я эту позицию не разделяю. Я пацифист. При том, что считаю, что мужчина должен быть сильным, должен уметь защитить свою семью и себя», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев.

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24 комментария

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Цзю Константина
неожиданно...
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З А
на самом деле один из самых недооценённых спортсменов страны в истории. К тому же очень достойный человек, по крайней мере многие так описывают его.
+36
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Melnikov1968
Адекватная позиция. Агрессивная среда достала.
+27
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+27
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Призрак Джона Готти
Ответ Цзю Константина
неожиданно...
Почему? Бувайсар Сайтиев всегда был воспитанным, сдержанным, рассудительным.
+15
-1
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Саламбек Алаев
Ответ Цзю Константина
неожиданно...
Посмотрите пару его интервью ) несомненно один из величайших спортсменов в рф и точно один из умнейших )
+14
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Rio (BLR)
Адекватно вполне.
Даже удивительно звучит сейчас как-то.
+13
0
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lkongo
классный был борец и хороший человек, похоже. Не то что этот покоритель бензоколонок.
+11
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Buharoid
Таварищ, пройдёмте в иноагенты, у нас столица в опасности и лучшие люди страны с Рублёвского шоссе, а вы тут лодку раскачиваете.
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ermol@y
Глебчик вообще не знал эту легенду борьбы, спросив у меня кто это такой, когда поставил его в ТОП 20 спортсменов страны в недавнем опросе, куда собственно в ТОП100 Бувайсар даже не прошел🤦🏻‍♂️
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Тимофей Самсонов
Вот это ничего себе. Какой умница
+8
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haymaker
Вот нормальный сильный мужик без комплекса неполноценности
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Мага осторожный
красавчик 👍
+5
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Stockt Malone
Мужчина!
+4
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Duck Nightingale
Красавчик! От горца меньше всего ждешь такого умного взгляда на мир
+3
0
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Win@nt
Вот это настоящий чемпион!
+2
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Oleg Where
Ответ Призрак Джона Готти
Почему? Бувайсар Сайтиев всегда был воспитанным, сдержанным, рассудительным.
На этом сайте судят по именам и национальностям, а не заслугам и поступкам. И количество лайков под этим "НЕОЖИДАННО" - только подтверждает мои слова.

Не застал времена его доминации и нахождении в инфополе в силу возраста, зато смотрел его интервью Кравцовой - такие люди красят нашу страну.
+4
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ЦСКА1960
Ответ greatst
позиция правильная, но имхо популяризация мма пошла исключительно из-за отдельных личностей (коннор-хабиб + дана как промоутер) и к текущей милитаризации мало имеет отношения. Но спрос на "милитаризационную тему" есть - хотя б если посмотреть последние фильмы, то сейчас очевидно возраждается спрос на более актуальные "военные" мотивы - топган, на западном фронте без перемен и тп.
На матч ТВ уже несколько лет крутят бои ММА каких-то ноунеймов, вообще незрелищные бои, чисто мордобой. И днём и ночью показывали. Даже детские бои с участием детей Кадырова были.
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be3myasa
Сказал вернее некуда! Особо про сетку вещания федерального спортивного канала можно сказать, где в детский праймтайм крутят мордобой уже который год.
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Крыс Пол
Нужно проводить демилитаризацию, а то нынешний курс ведет в никуда.
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ГЕНПЛАН
Уважение мужчине!
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#nikon
Было уже пара попыток запретить бокс, как наносящий серьёзный ущерб здоровью. Не получилось. Наоборот, постоянно появляются новые виды спорта. Например, 6 июня в Швеции начнётся первый в истории чемпионат Европы по сексу (по 16 дисциплинам). РФ не пригласили, хоть сек...то есть, спорт и вне политики.
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Перстень Уэстбрука
Ответ Призрак Джона Готти
Почему? Бувайсар Сайтиев всегда был воспитанным, сдержанным, рассудительным.
он вроде единорос
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greatst
позиция правильная, но имхо популяризация мма пошла исключительно из-за отдельных личностей (коннор-хабиб + дана как промоутер) и к текущей милитаризации мало имеет отношения. Но спрос на "милитаризационную тему" есть - хотя б если посмотреть последние фильмы, то сейчас очевидно возраждается спрос на более актуальные "военные" мотивы - топган, на западном фронте без перемен и тп.
0
0
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