Бувайсар Сайтиев – про ММА: «Сейчас эпоха милитаризации, нужно ли воспитывать столько злых людей? Я эту позицию не разделяю»
Бувайсар Сайтиев объяснил популярность ММА ростом милитаризации.
«ММА, где можно бороться, бить, душить, все подряд, – это очень универсальный вид деятельности.
Если говорить о его психологическом влиянии на массы – здесь вопрос: нужно ли воспитывать столько злых людей?
Сейчас идет эпоха милитаризации, и этот вид спорта – он востребован. Нужны крепкие, жесткие мужчины, готовые драться, и на них должны воспитываться дети, готовые завтра воевать.
Я эту позицию не разделяю. Я пацифист. При том, что считаю, что мужчина должен быть сильным, должен уметь защитить свою семью и себя», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев.
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Даже удивительно звучит сейчас как-то.
Не застал времена его доминации и нахождении в инфополе в силу возраста, зато смотрел его интервью Кравцовой - такие люди красят нашу страну.