Бувайсар Сайтиев – про ММА: «Сейчас эпоха милитаризации, нужно ли воспитывать столько злых людей? Я эту позицию не разделяю»

Бувайсар Сайтиев объяснил популярность ММА ростом милитаризации.

«ММА, где можно бороться, бить, душить, все подряд, – это очень универсальный вид деятельности.

Если говорить о его психологическом влиянии на массы – здесь вопрос: нужно ли воспитывать столько злых людей?

Сейчас идет эпоха милитаризации, и этот вид спорта – он востребован. Нужны крепкие, жесткие мужчины, готовые драться, и на них должны воспитываться дети, готовые завтра воевать.

Я эту позицию не разделяю. Я пацифист. При том, что считаю, что мужчина должен быть сильным, должен уметь защитить свою семью и себя», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев.

Александр Карелин: «Чему могут научить смешанные единоборства? Смешивать водку с пивом»