UFC Vegas 91: Николау против Переса, Спэнн – Гуськов
В ночь на 28 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, пройдет UFC Vegas 91. Турнир возглавит поединок в наилегчайшем весе между Матеусом Николау и Алексом Пересом.
Главные бои турнира:
- Матеус Николау (19-3-1) – Алекс Перес (24-8);
- Райан Спэнн (21-9) – Богдан Гуськов (15-3);
- Ариана Липски (17-8) – Карине Силва (17-4);
- Остен Лэйн (12-4) – Джоната Диниз (6-0);
- Джонатан Пирс (14-5) – Дэвид Онама (11-2);
- Тим Минс (33-15-1) – Урош Медич (9-2).
Бои основного карда начнутся в 02:00 по мск. Турнир в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
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