UFC Vegas 91: Николау против Переса, Спэнн – Гуськов

В ночь на 28 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, пройдет UFC Vegas 91. Турнир возглавит поединок в наилегчайшем весе между Матеусом Николау и Алексом Пересом.

Главные бои турнира:

Матеус Николау (19-3-1) – Алекс Перес (24-8);

Райан Спэнн (21-9) – Богдан Гуськов (15-3);

Ариана Липски (17-8) – Карине Силва (17-4);

Остен Лэйн (12-4) – Джоната Диниз (6-0);

Джонатан Пирс (14-5) – Дэвид Онама (11-2);

Тим Минс (33-15-1) – Урош Медич (9-2).

Бои основного карда начнутся в 02:00 по мск. Турнир в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

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