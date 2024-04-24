Богдан Гуськов: «В UFC нет никаких проблем выйти на бой под российским флагом»

Боец UFC Гуськов рассказал, как в промоушене относятся к российскому флагу.

«К российскому флагу в UFC относятся нормально, никаких вопросов и проблем с этим нет. Приходишь на check-in, – есть такая процедура перед боями на неделе поединка, и говоришь, что я буду с такой и такой атрибутикой. Тебе задают конкретный вопрос, выходишь и все нормально. Нет никаких препятствующих факторов», – заявил боец UFC Богдан Гуськов.

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