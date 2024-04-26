Взвешивание перед UFC Vegas 91: Николау – Перес, Спэнн тяжелее Гуськова

Теги UFC MMA UFC Fight Night Алекс Перес Райан Спэнн Богдан Гуськов Бокс/MMA/UFC

В ночь на 28 апреля Лас-Вегасе пройдет UFC Fight Night 91. Турнир возглавит бой в наилегчайшем весе между Матеусом Николау и Алексом Пересом.

Бои основного карда:

• Матеус Николау – Алекс Перес (57,15 кг);

• Райан Спэнн (93,21 кг) – Богдан Гуськов (92,75 кг);

• Ариана Липски (57,15 кг) – Карине Силва;

• Остен Лэйн – Джоната Диниз;

• Джонатан Пирс – Дэвид Онама;

• Тим Минс (77,56 кг) – Урош Медич.

Бои основного карда начнутся в 02:00 по мск. Турнир в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

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