Штырков – о мужчине, пытавшемся сбить Алексееву: «Он дискредитирует ребят из Таджикистана. Полмесяца в изоляторе успокоят его»

Иван Штырков высказался о мужчине, пытавшемся сбить Ирину Алексееву.

«Алексеева права, не став замалчивать вопрос, подняв его на всеобщее обозрение. Я бы с такими людьми разговаривал по-мужски. Не знаю, нашлись бы у меня пристойные слова и обращения к нему.

Правоохранительные органы должны разобраться и наказать виновника по закону. В РФ нельзя ездить без прав. Это карается административным арестом на срок до 15 суток. Полмесяца в изоляторе успокоят его.

В любом случае, такое поведение – перебор. Подобных случаев становится все больше. Своим поведением он дискредитирует ребят из Таджикистана. Знаю хороших спортсменов из этой страны, а это яркий представитель плохого человека данной нации», – сказал боец ММА Иван Штырков.

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