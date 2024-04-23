Штырков – о мужчине, пытавшемся сбить Алексееву: «Он дискредитирует ребят из Таджикистана. Полмесяца в изоляторе успокоят его»

Теги происшествия MMA Иван Штырков Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков высказался о мужчине, пытавшемся сбить Ирину Алексееву.

«Алексеева права, не став замалчивать вопрос, подняв его на всеобщее обозрение. Я бы с такими людьми разговаривал по-мужски. Не знаю, нашлись бы у меня пристойные слова и обращения к нему.

Правоохранительные органы должны разобраться и наказать виновника по закону. В РФ нельзя ездить без прав. Это карается административным арестом на срок до 15 суток. Полмесяца в изоляторе успокоят его.

В любом случае, такое поведение – перебор. Подобных случаев становится все больше. Своим поведением он дискредитирует ребят из Таджикистана. Знаю хороших спортсменов из этой страны, а это яркий представитель плохого человека данной нации», – сказал боец ММА Иван Штырков.

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4 комментария
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Ему изолятор как санаторий, надо оформить возврат
+13
0
+13
Ппц у нас дикарей конечно понаехало
+9
0
+9
В последнее время почему-то участились случаи дискредитации ребят из солнечного Таджикистана.
+4
-1
+3
Ответ Крыс Пол
В последнее время почему-то участились случаи дискредитации ребят из солнечного Таджикистана.
Перехватили эстафету у кавказцев
+3
0
+3
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