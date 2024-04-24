Алексеева – о конфликте с мигрантом: «Думала, если он выйдет и ударит меня, то просто буду его до последнего бить, пока он сознание не потеряет. Или попробую задушить»

Теги UFC MMA Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Ирина Алексеева призналась, что готова была драться с водителем-мигрантом .

«Я думала, сейчас, если он выйдет и ударит меня, то я просто буду его до последнего бить, пока он там сознание не потеряет. Или попробую его задушить, руку заломать. Но опять же, нужно не забывать, что такие уличные драки – это лотерея. Из‑под задницы прилетит так, что можно и самой рухнуть», – заявила боец UFC Ирина Алексеева.

Напомним, что инцидент произошел в Челябинске. Уроженец Таджикистана подрезал ехавшую на велосипеде Алексееву, после чего вступил с ней в перепалку. Причиной конфликта стал внешний вид спортсменки.

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