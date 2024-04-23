Алексеева – о конфликте с мигрантом: «Меня пытались переехать машиной. Хотела бы депортации этого человека»

Ирина Алексеева рассказала о конфликте с мигрантом.

Напомним, что инцидент произошел в Челябинске. Уроженец Таджикистана подрезал ехавшую на велосипеде Алексееву, после чего вступил с ней в перепалку. Причиной конфликта стал внешний вид спортсменки.

«Хотела сегодня ехать в полицию писать заявление. Но не успела проснуться, как мне уже звонят: благодаря соцсетям все разлетелось, полиция незамедлительно отреагировала и рано утром арестовала этого человека. Он извинялся, резко забыв русский язык.

Я приехала, тоже дала показания. Извинялся перед нами за «свинью», но это было так неискренне, что даже сотрудник сказал: «Чего улыбаешься? Извинись нормально». У него ненависть в глазах была, он на нас даже смотреть не мог.

Мне эти извинения нужны были как извинения перед всем обществом. Я гражданка России, хожу в шортах и майках, как ходит половина страны. Это оскорбление не лично меня, а всех девушек – каждая могла быть на моем месте. Грош цена его извинению – для меня важно, чтобы этого человека не было в нашей стране.

Приехал в марте, мигрант, ездил не на своей машине и не имел прав. Не видел девушек в майке и шортах в 30-градусную жару. Реакция ужасная: он переехать хотел машиной. Я сказала полиции, что хотела бы его депортации», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

Водитель попытался сбить бойца UFC Алексееву. Причиной конфликта стал внешний вид спортсменки