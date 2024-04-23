UFC 301: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 301. Событие возглавит поединок за титул чемпиона в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Стивом Эрцегом.

Где и во сколько смотреть UFC 301?

Прямую трансляцию турнира на территории России покажет телеканал «Матч ТВ». Начало боев основного карда – в 05:00 по московскому времени.

Главные бои турнира:

Алешандре Пантожа (27-5) – Стив Эрцег (12-1);

Жозе Альдо (31-8) – Джонатан Мартинез (19-4);

Пол Крейг (17-7-1) – Кайо Борральо (15-1);

Энтони Смит (37-19) – Витор Петрино (11-0);

Мичел Перейра (30-11) – Игорь Потеря (21-5).

Легенда UFC прятал у себя экс-президента Бразилии и стал боксером, а теперь возвращается в клетку

Представлен официальный постер турнира UFC 301: Пантожа − Эрцег, Мартинес − Альдо