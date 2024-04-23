UFC 301: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги UFC MMA Жозе Альдо Алешандре Пантожа UFC 301 Стив Эрцег Бокс/MMA/UFC

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 301. Событие возглавит поединок за титул чемпиона в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Стивом Эрцегом.

Где и во сколько смотреть UFC 301?

Прямую трансляцию турнира на территории России покажет телеканал «Матч ТВ». Начало боев основного карда – в 05:00 по московскому времени.

Главные бои турнира:

  • Алешандре Пантожа (27-5) – Стив Эрцег (12-1);
  • Жозе Альдо (31-8) – Джонатан Мартинез (19-4);
  • Пол Крейг (17-7-1) – Кайо Борральо (15-1);
  • Энтони Смит (37-19) – Витор Петрино (11-0);
  • Мичел Перейра (30-11) – Игорь Потеря (21-5).

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