Представлен официальный постер турнира UFC 301: Пантожа − Эрцег, Мартинес − Альдо

UFC представил официальный постер боя Алешандре Пантожи и Стива Эрцега.

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 301, в главном событии которого пройдет поединок за титул в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Стивом Эрцегом.

В соглавном бою состоится бой в легчайшем весе между Джонатаном Мартинесом и .

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