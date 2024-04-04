Представлен официальный постер турнира UFC 301: Пантожа − Эрцег, Мартинес − Альдо

Теги UFC MMA Жозе Альдо Алешандре Пантожа UFC 301 Бокс/MMA/UFC

UFC представил официальный постер боя Алешандре Пантожи и Стива Эрцега.

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 301, в главном событии которого пройдет поединок за титул в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Стивом Эрцегом.

В соглавном бою состоится бой в легчайшем весе между Джонатаном Мартинесом и Жозе Альдо.

Легенда UFC прятал у себя экс-президента Бразилии и стал боксером, а теперь возвращается в клетку

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
10 номер рейтинга получил титутульник?))
0
0
0
номерной турнир для Бразилии
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий