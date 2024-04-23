Перейра подтвердил, что не выступит на UFC 301: «Это было бы круто, но у меня сломаны два пальца на ноге»

Теги UFC MMA Алекс Перейра UFC 301 Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра подтвердил, что не выступит на UFC 301.

Турнир состоится в ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Поединок в тяжелом весе – это был бы идеальный сценарий, но у меня сломаны два пальца на ноге. Все сложно. Планировал провести один бой в тяжелом дивизионе, а потом дать титульный шанс бойцу из своей категории.

Это было бы по-настоящему круто», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

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4 комментария
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В бою он ноги не использовал, значит повредил в лагере?
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воздухан бразильский. а понту было как у трёх чурчаевых.
надеюсь, магомед надругается над этим гармонистом в особо извращённой форме.
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