Перейра подтвердил, что не выступит на UFC 301: «Это было бы круто, но у меня сломаны два пальца на ноге»
Алекс Перейра подтвердил, что не выступит на UFC 301.
Турнир состоится в ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
«Поединок в тяжелом весе – это был бы идеальный сценарий, но у меня сломаны два пальца на ноге. Все сложно. Планировал провести один бой в тяжелом дивизионе, а потом дать титульный шанс бойцу из своей категории.
Это было бы по-настоящему круто», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.
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надеюсь, магомед надругается над этим гармонистом в особо извращённой форме.