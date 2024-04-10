Тайсон Фьюри: «Я не ненавижу Усика. Это сугубо бизнес»

Тайсон Фьюри рассказал о своем отношении к Александру Усику.

«Ничего личного. Это сугубо бизнес для обоих бойцов. На кону стоит многое, но я не ненавижу его. Я уважаю как человека, как бойца.

Каждый из нас должен уважать его достижения. Он чемпион мира в тяжелом весе, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте», – сказал .

Объединительный поединок между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в (Саудовская Аравия).

Тайсон Фьюри: «Усик ничего не сможет сделать. Даже если я перестану готовиться и выпью 7 литров пива перед выходом на ринг»

Фьюри − об Усике: «Это будет бой века. Александр − абсолютный убийца, жесткий человек»