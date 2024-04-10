Тайсон Фьюри: «Я не ненавижу Усика. Это сугубо бизнес»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри рассказал о своем отношении к Александру Усику.

«Ничего личного. Это сугубо бизнес для обоих бойцов. На кону стоит многое, но я не ненавижу его. Я уважаю Усика как человека, как бойца.

Каждый из нас должен уважать его достижения. Он чемпион мира в тяжелом весе, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте», – сказал Тайсон Фьюри.

Объединительный поединок между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тайсон Фьюри: «Усик ничего не сможет сделать. Даже если я перестану готовиться и выпью 7 литров пива перед выходом на ринг»

Фьюри − об Усике: «Это будет бой века. Александр − абсолютный убийца, жесткий человек»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Уважай, но побеждай
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий