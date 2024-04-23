Энди Руис 3 августа подерется с Джарреллом Миллером (ESPN)
Стал известен следующий соперник Энди Руиса.
По информации ESPN, бывший чемпион мира в тяжелом весе проведет поединок против Джаррелла Миллера.
Сообщается, что бой состоится 3 августа в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Руис (35-2) в последний раз дрался в сентябре-2022, когда победил Луиса Ортиса единогласным решением судей.
Миллер (26-1-1) в декабре прошлого года уступил Даниэлю Дюбуа нокаутом в 10-м раунде.
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