Энди Руис 3 августа подерется с Джарреллом Миллером (ESPN)

Теги тяжелый вес Джаррелл Миллер Энди Руис-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник Энди Руиса.

По информации ESPN, бывший чемпион мира в тяжелом весе проведет поединок против Джаррелла Миллера.

Сообщается, что бой состоится 3 августа в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Руис (35-2) в последний раз дрался в сентябре-2022, когда победил Луиса Ортиса единогласным решением судей.

Миллер (26-1-1) в декабре прошлого года уступил Даниэлю Дюбуа нокаутом в 10-м раунде.

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3 комментария
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Хороший бой должен быть, два бывших проспекта.
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300 кг на двоих.
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Руис очень редко дерется в последние 3-4 года. А был весьма неплох, мог бы побороться за какой-нибудь титул. А сейчас это просто рейтинговый бой, Миллер вообще не топ боксер.
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