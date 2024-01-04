Джаррелл Миллер арестован во Флориде за угон автомобиля

Теги Джаррелл Миллер бокс Бокс/MMA/UFC

Американский боксер Джаррелл Миллер арестован по обвинению в угоне автомобиля.

35-летний американский супертяжеловес Миллер был вчера задержан полицией Флориды. Его обвиняют в краже автомобиля из автосалона.

По словам сотрудника, Миллер напал на него, когда он с ключами подошел к автомобилю.

Боксер был безоружен и схватил сотрудника за шею, потребовав ключи от автомобиля, а затем повалил его на землю и угнал автомобиль, который был оборудован трекером, что помогло полиции быстро задержать боксера.

Миллеру предъявлены обвинения в угоне и грабеже, но защита надеется переквалифицировать статью на кражу в крупном размере и нападение.

Боксеру назначили залог в размере $30 тысяч, но он по-прежнему находится под стражей.

Почему бокс в глубоком кризисе? Есть восемь причин

Поражение Усика, два пояса Махачева, закат Конора – чего мы ждем от боев в 2024-м?

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он,не русский часом? Напасть,ограбить,сделать что-то не по закону.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий