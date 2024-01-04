Джаррелл Миллер арестован во Флориде за угон автомобиля

Американский боксер Джаррелл Миллер арестован по обвинению в угоне автомобиля.

35-летний американский супертяжеловес Миллер был вчера задержан полицией Флориды. Его обвиняют в краже автомобиля из автосалона.

По словам сотрудника, Миллер напал на него, когда он с ключами подошел к автомобилю.

Боксер был безоружен и схватил сотрудника за шею, потребовав ключи от автомобиля, а затем повалил его на землю и угнал автомобиль, который был оборудован трекером, что помогло полиции быстро задержать боксера.

Миллеру предъявлены обвинения в угоне и грабеже, но защита надеется переквалифицировать статью на кражу в крупном размере и нападение.

Боксеру назначили залог в размере $30 тысяч, но он по-прежнему находится под стражей.

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