Стерлинг готов драться в прелимах до конца карьеры: «Это мелочи, если мои чеки обналичиваются»

Теги UFC MMA Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг признался, что готов драться в прелимах до конца карьеры.

«Пока мои чеки по-прежнему обналичиваются, это все мелочи. Ваша точка зрения просто немного искажена», – ответил экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг фанату, считающему, что боец продолжит драться в прелимах до конца карьеры.

Напомним, что поединок Стерлинга и Келвина Каттара прошел в раннем карде UFC 300.

Алджамейн Стерлинг: «Я боялся Каттара из-за его поединка с Забитом, который нокаутировал меня на тренировке в 2017-м»

Келвин Каттар проиграл Алджамейну Стерлингу на UFC 300

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2 комментария
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С такой зрелищностью боев его никуда кроме прелимов и не будут ставить )
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За деньги, да)
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