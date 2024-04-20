Стерлинг готов драться в прелимах до конца карьеры: «Это мелочи, если мои чеки обналичиваются»

Алджамейн Стерлинг признался, что готов драться в прелимах до конца карьеры.

«Пока мои чеки по-прежнему обналичиваются, это все мелочи. Ваша точка зрения просто немного искажена», – ответил экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг фанату, считающему, что боец продолжит драться в прелимах до конца карьеры.

Напомним, что поединок Стерлинга и Келвина Каттара прошел в раннем карде UFC 300.

Алджамейн Стерлинг: «Я боялся Каттара из-за его поединка с Забитом, который нокаутировал меня на тренировке в 2017-м»

Келвин Каттар проиграл Алджамейну Стерлингу на UFC 300