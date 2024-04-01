Бой Каттар – Стерлинг на UFC 300: подробности, где смотреть, во сколько начало

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на UFC 300 пройдет бой в полулегком весе между и .

Для Стерлинга это дебют среди полулегковесов. В последнем бою он проиграл Шону О’Мэлли и утратил титул чемпиона в легчайшем дивизионе.

Прелимы начнутся в 03:00 по мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч! Боец» и платформа UFC Fight Pass.

Алджамейн Стерлинг работает риелтором в компании Эла Яквинты

Алджамейн Стерлинг: «Думаю, что после победы над Каттаром меня ждет титульный бой»