Бой Каттар – Стерлинг на UFC 300: подробности, где смотреть, во сколько начало

Теги полулегкий вес UFC MMA Алджамейн Стерлинг Келвин Каттар UFC 300 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на UFC 300 пройдет бой в полулегком весе между Келвином Каттаром и Алджамейном Стерлингом.

Для Стерлинга это дебют среди полулегковесов. В последнем бою он проиграл Шону О’Мэлли и утратил титул чемпиона в легчайшем дивизионе.

Прелимы начнутся в 03:00 по мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч! Боец» и платформа UFC Fight Pass.

Алджамейн Стерлинг работает риелтором в компании Эла Яквинты

Алджамейн Стерлинг: «Думаю, что после победы над Каттаром меня ждет титульный бой»

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