Турки Аль эш-Шейх: «Меня не волнует мнение других промоутеров. Значение имеет только радость болельщиков»
Турки Аль эш-Шейх обратился к любителям бокса.
«Меня не волнует мнение других промоутеров. Значение имеет только радость болельщиков. Считаю бойцов и боксеров своими братьями.
Проводить поединки, которые интересны зрителям – это единственное, что важно для меня», – сказал руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.
Саудовская Аравия – новый центр мира в боксе. Как так вышло?
Турки Аль эш-Шейх хочет провести крупный турнир в сентябре на «Уэмбли»