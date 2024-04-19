Турки Аль эш-Шейх: «Меня не волнует мнение других промоутеров. Значение имеет только радость болельщиков»

Теги бокс Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Турки Аль эш-Шейх обратился к любителям бокса.

«Меня не волнует мнение других промоутеров. Значение имеет только радость болельщиков. Считаю бойцов и боксеров своими братьями.

Проводить поединки, которые интересны зрителям – это единственное, что важно для меня», – сказал руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.

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2 комментария
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Сска: "Восток - дело тонкое"… 😌😌🤷‍♂️
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