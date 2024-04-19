Гарсия провалил взвешивание перед поединком с Хейни. Бой лишен титульного статуса
Райан Гарсия провалил взвешивание перед поединком с Дэвином Хейни.
Гарсия показал на весах 64,9 кг. Лимит первой полусредней весовой категории – 63,5 кг.
Сообщается, что организаторы не планируют отменять поединок. При этом бой будет лишен титульного статуса.
Гарсия и Хейни подерутся в ночь на 21 апреля в Нью-Йорке.
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В итоге сам провалил, дурачок
Полтора кг еще, это вообще не мало ведь. Если был бы спор, то должен полтора миллиона как-раз.
Такой клоун этот Гарсия, еще и улетит в нокаут в итоге, уверен.