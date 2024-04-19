Гарсия провалил взвешивание перед поединком с Хейни. Бой лишен титульного статуса

Райан Гарсия провалил взвешивание перед поединком с Дэвином Хейни.

показал на весах 64,9 кг. Лимит первой полусредней весовой категории – 63,5 кг.

Сообщается, что организаторы не планируют отменять поединок. При этом бой будет лишен титульного статуса.

Гарсия и подерутся в ночь на 21 апреля в Нью-Йорке.

Троллинг или безумие? Звезда бокса говорит, что его изнасиловали в два года, а Лас-Вегас уничтожит землетрясение

Хейни и Гарсия заключили пари: Дэвин обещает заплатить $500 тысяч за каждый фунт, если не сможет сделать вес