Гарсия провалил взвешивание перед поединком с Хейни. Бой лишен титульного статуса

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Гарсия - Хейни Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия провалил взвешивание перед поединком с Дэвином Хейни.

Гарсия показал на весах 64,9 кг. Лимит первой полусредней весовой категории – 63,5 кг.

Сообщается, что организаторы не планируют отменять поединок. При этом бой будет лишен титульного статуса.

Гарсия и Хейни подерутся в ночь на 21 апреля в Нью-Йорке.

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Хейни и Гарсия заключили пари: Дэвин обещает заплатить $500 тысяч за каждый фунт, если не сможет сделать вес

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7 комментариев
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Всё-таки правильно хотели Гарсию перед боем проверить у психиатра, он невменяемый. Таких шутов вообще нельзя подпускать к чему-либо, что носит профессиональный статус.
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Хахахахах, так он же спорил, сделает ли вес Хейни
В итоге сам провалил, дурачок
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надеюсь, что он тоже обещал за каждый фунт по 500 тысяч или это только в одну сторону работает?

Полтора кг еще, это вообще не мало ведь. Если был бы спор, то должен полтора миллиона как-раз.

Такой клоун этот Гарсия, еще и улетит в нокаут в итоге, уверен.
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Гарсия красавец, с ним всегда весело, этакий боксёрский Диего Санчес
+1
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Вот это поворот 🤷🏻‍♂️
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Шут
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Ответ DonaldBrashear 2.0
надеюсь, что он тоже обещал за каждый фунт по 500 тысяч или это только в одну сторону работает? Полтора кг еще, это вообще не мало ведь. Если был бы спор, то должен полтора миллиона как-раз. Такой клоун этот Гарсия, еще и улетит в нокаут в итоге, уверен.
Его в лучшем для него случае 12:0 раскатают
+1
-1
0
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