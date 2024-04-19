Райан Гарсия: «Зачем мне мучить себя весогонкой? Чтобы быть слабым?»

Райан Гарсия прокомментировал проваленное взвешивание перед боем с Дэвином Хейни.

Гарсия показал на весах 64,9 кг. Лимит первой полусредней весовой категории – 63,5 кг.

«Зачем мне мучить себя весогонкой? Чтобы быть слабым? Ну уж нет! Я здесь для того, чтобы победить. Вот и все», – написал в социальных сетях боксер .

Поединок между Гарсией и состоится в ночь на 21 апреля. Он будет лишен титульного статуса.

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