Райан Гарсия: «Зачем мне мучить себя весогонкой? Чтобы быть слабым?»

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Гарсия - Хейни Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия прокомментировал проваленное взвешивание перед боем с Дэвином Хейни.

Гарсия показал на весах 64,9 кг. Лимит первой полусредней весовой категории – 63,5 кг.

«Зачем мне мучить себя весогонкой? Чтобы быть слабым? Ну уж нет! Я здесь для того, чтобы победить. Вот и все», – написал в социальных сетях боксер Райан Гарсия.

Поединок между Гарсией и Хейни состоится в ночь на 21 апреля. Он будет лишен титульного статуса.

Хейни и Гарсия заключили пари: Дэвин обещает заплатить $500 тысяч за каждый фунт, если не сможет сделать вес

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11 комментариев
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Ответ sfilatov13
а этот парень реально хорош) разбавляет скучный мир бокса
ну да, типа нафига в категорию выше, там сильнее бьются, нафига гонять - буду слабым)
+16
0
+16
Дана Уайта на него нет, давно бы на место уже поставил и проучил бы. Полтора кг для их весовой - это очень много, по сути Гарсия реально даже не утруждал себя, просто решил преимущество получить над соперником и все.
+10
0
+10
а этот парень реально хорош) разбавляет скучный мир бокса
+9
-2
+7
Ответ sfilatov13
а этот парень реально хорош) разбавляет скучный мир бокса
Вот только он даже не шоумен. Просто сумасшедший.
+6
0
+6
Жаль что пари не было обоюдным,налетел бы больше чем 1,5 млн долларов...
+4
0
+4
Ответ DonaldBrashear 2.0
Дана Уайта на него нет, давно бы на место уже поставил и проучил бы. Полтора кг для их весовой - это очень много, по сути Гарсия реально даже не утруждал себя, просто решил преимущество получить над соперником и все.
Уайт таких демонстративно забивающих на весогонку обычно ставит перед выборов – весовая выше или до свидания. Это если боец скилловый/медийный. Если ноунейм, то сразу второй вариант.
+4
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+4
Ему очень повезло что бой в силе остался. Вряд ли кто-то ещё в будущем захочет иметь с ним дело.
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Совсем поехала крыша у бедняги. Просто бесполезный шут
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Ответ Demon69
Жаль что пари не было обоюдным,налетел бы больше чем 1,5 млн долларов...
Оно было обоюдным. Гарсия будет платить.
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Ответ Валерий Золотарев
Ему очень повезло что бой в силе остался. Вряд ли кто-то ещё в будущем захочет иметь с ним дело.
так у него есть своя мексиканская аудитория от которой вряд ли готовы отказываться промоутеры. Не думаю, что он потеряет будущие бои из-за этого
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Ответ <Inter>
так у него есть своя мексиканская аудитория от которой вряд ли готовы отказываться промоутеры. Не думаю, что он потеряет будущие бои из-за этого
Никакая аудитория не даст гарантий что он тупо не обдолбается и не сорвёт бой. Это огромный финансовый и репутационный риск для ппомоутеров.
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