Судья, отдавший победу Чарльзу Оливейре на UFC 300, извинился перед Арманом Царукяном
Судья, отдавший два раунда Оливейре на UFC 300, извинился перед Царукяном.
«Только один судья отдал победу Оливейре. Он позвонил одному из наших тренеров и извинился, что принял такое решение.
Сразу после боя мы все были удивлены, что решение судей разделилось. Это была победа единогласным решением», – сказали в команде первого номера легкого веса UFC Армана Царукяна.
На UFC 300 Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Судья Майк Белл отдал два рауда Оливейре.
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