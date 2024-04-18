Судья, отдавший победу Чарльзу Оливейре на UFC 300, извинился перед Арманом Царукяном

Теги UFC MMA Чарльз Оливейра Арман Царукян UFC 300 Оливейра - Царукян Бокс/MMA/UFC

Судья, отдавший два раунда Оливейре на UFC 300, извинился перед Царукяном.

«Только один судья отдал победу Оливейре. Он позвонил одному из наших тренеров и извинился, что принял такое решение.

Сразу после боя мы все были удивлены, что решение судей разделилось. Это была победа единогласным решением», – сказали в команде первого номера легкого веса UFC Армана Царукяна.

На UFC 300 Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Судья Майк Белл отдал два рауда Оливейре.

Царукян нервно победил Оливейру и получит титульник – хотя чуть не сдался от удушающего

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3 комментария
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Дал судья подливы допустим, но извиняться - такое себе. Что тогда должен Тони Уикс сделать - перед Ковалевым на колени упасть?
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Видимо не хочет терять место в судейство, и решил признать ошибку что тоже не плохо.
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