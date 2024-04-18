Оскар Де Ла Хойя: «Гарсия залез под кожу Хейни. Я никогда не видел Дэвина таким растерянным»

Оскар Де Ла Хойя считает, что Дэвин Хейни растерян перед боем с Райаном Гарсией.

«Я уверен, что Райан залез под кожу Хейни. Я никогда не видел Дэвина таким. Он растерян. Ты как будто лишаешь его концентрации, понимаешь? Это хороший знак.

Когда ты на ринге, а они вцепились в твою шкуру, твой план слетает с петель. Так всегда бывает. Он залез в его голову, и в ночь боя нужно сохранять выдержку», – сказал промоутер .

Бой между Райаном Гарсией и пройдет в ночь на 21 апреля в Нью-Йорке.

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