Оскар Де Ла Хойя: «Гарсия залез под кожу Хейни. Я никогда не видел Дэвина таким растерянным»

Теги Оскар Де Ла Хойя бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Гарсия - Хейни Бокс/MMA/UFC

Оскар Де Ла Хойя считает, что Дэвин Хейни растерян перед боем с Райаном Гарсией.

«Я уверен, что Райан залез под кожу Хейни. Я никогда не видел Дэвина таким. Он растерян. Ты как будто лишаешь его концентрации, понимаешь? Это хороший знак.

Когда ты на ринге, а они вцепились в твою шкуру, твой план слетает с петель. Так всегда бывает. Он залез в его голову, и в ночь боя нужно сохранять выдержку», – сказал промоутер Оскар Де Ла Хойя.

Бой между Райаном Гарсией и Дэвином Хейни пройдет в ночь на 21 апреля в Нью-Йорке.

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2 комментария
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ментальное состояние Гарсии и его мягко говоря странные посты в Инсте говорят об обратном. Райан вообще не в адеквате
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Если инстаграмщик реально это всё намеренно подстроил и ещё и победит то я стану его фанатом.
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