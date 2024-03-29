Гарсия – о поединке с Хейни: «Рад, что бой уже не за горами. Я провел отличный тренировочный лагерь»

Райан Гарсия высказался о поединке с Дэвином Хейни.

«Я так рад, что бой уже не за горами. Провел отличный тренировочный лагерь. Все почти готово, мы приближаемся к финишу. Поехали!» – написал в соцсетях полусредневес .

Поединок за титул между Гарсией и состоится в ночь на 21 апреля в Нью-Йорке (США).

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