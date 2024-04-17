Царукян – о гонораре за поединок с Оливейрой: «Превысил $300 тысяч. Но в предпоследнем бою я заработал больше»

Арман Царукян рассказал, сколько заработал за бой с Чарльзом Оливейрой.

Поединок состоялся в главном карде турнира UFC 300, который прошел в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада. Царукян победил раздельным решением судей.

– Правда, что за бой с ты заработал $164 тысячи?

– Это неправда. Почти вдвое больше.

– Больше $300 тысяч?

– Получается, да. На днях деньги придут – посмотрим.

– Но за бой с Оливейрой ты получил самый высокий доход?

– Это все неправда. Никто правду не пишет. Никто не знает, кто сколько зарабатывает. В предпоследнем бою я заработал больше, чем сейчас. Там же есть разные пункты в контракте – досрочно завершил бой, не досрочно.

– Ты уже все свои расходы покрываешь?

– Расходы покрываю, но ты не забывай, что нужно платить налоги. А еще платишь 10% менеджеру, 3% диетологу, 5% залу и т.д. Получается, что 50% ты уже вложил в то, что потом принесет тебе результат, – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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