Царукян – о гонораре за поединок с Оливейрой: «Превысил $300 тысяч. Но в предпоследнем бою я заработал больше»

Теги UFC MMA Арман Царукян Оливейра - Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян рассказал, сколько заработал за бой с Чарльзом Оливейрой.

Поединок состоялся в главном карде турнира UFC 300, который прошел в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада. Царукян победил раздельным решением судей.

– Правда, что за бой с Оливейрой ты заработал $164 тысячи?

– Это неправда. Почти вдвое больше.

– Больше $300 тысяч?

– Получается, да. На днях деньги придут – посмотрим.

– Но за бой с Оливейрой ты получил самый высокий доход?

– Это все неправда. Никто правду не пишет. Никто не знает, кто сколько зарабатывает. В предпоследнем бою я заработал больше, чем сейчас. Там же есть разные пункты в контракте – досрочно завершил бой, не досрочно.

– Ты уже все свои расходы покрываешь?

– Расходы покрываю, но ты не забывай, что нужно платить налоги. А еще платишь 10% менеджеру, 3% диетологу, 5% залу и т.д. Получается, что 50% ты уже вложил в то, что потом принесет тебе результат, – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян нервно победил Оливейру и получит титульник – хотя чуть не сдался от удушающего

Царукян ударил фаната, который перед боем показал ему средний палец. Что происходит?

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А команде сколько примерно платят ?
+1
0
+1
Ответ kudashkinaa@icloud.com
А команде сколько примерно платят ?
получается 32%, раз говорит что 10, 5, и 3, из 50 остаётся 32
+1
-1
0
Ответ F.Castro
получается 32%, раз говорит что 10, 5, и 3, из 50 остаётся 32
32% это скорее всего налог в США
0
0
0
Ответ kudashkinaa@icloud.com
32% это скорее всего налог в США
😥 да ладнооо????
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий