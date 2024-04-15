Александр Волков: «Скорее всего, подерусь с Павловичем. К сожалению, мои лимиты на отказы уже закончились»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков думает, что бой с Сергеем Павловичем состоится.

«Скорее всего, бой с Павловичем состоится. Если я хочу драться за пояс, мне сейчас нельзя отказываться от боев. К сожалению, мои лимиты на отказы уже закончились.

Этот турнир для UFC слишком важен, чтобы я сказал: «Нет, я драться не буду, Павлович мне слишком близкий друг». Сейчас так может сказать Сергей, потому что у него есть такая возможность. Я так сказать уже, к сожалению, не могу», – заявил боец UFC Александр Волков.

Напомним, в конце марта президент UFC Дана Уайт анонсировал бой Сергея Павловича и Александра Волкова. Поединок должен стать соглавным событием турнира в Эр-Рияде, который пройдет 22 июня.

Волков пошутил о бое с Павловичем: «Евгенич против Павловича. Пранк зашел далеко»

Волков – о бое с Павловичем: «Русы против русов? Может, лучше против ящеров?»

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Homelander_666
Что эти двое, что Мераб со Стерлингом просто устраивают цирк. На ЮФС 300 две бразильянки и две китаянки бились друг с другом, Гейджи и Макс хорошо общаются в жизни, но устроили кровавую зарубу.
надо полагать, не все люди одинаковы, для кого-то дружба это важно, для других может не очень, одни бабушке уступают место, другие нет, кто-то ест мясо, а кто-то вегетарианец и т.д.
ps. в институте с нами учился один нег... пардон, афроамериканец из Камеруна. отказался померяться со мной в армрестлинге, говорит ты мой друг, никогда я свою силу не буду использовать против тебя - и никакие доводы про спорт и отсутствие ущерба не помогли - нет и всё тут
+27
-12
+15
Что эти двое, что Мераб со Стерлингом просто устраивают цирк. На ЮФС 300 две бразильянки и две китаянки бились друг с другом, Гейджи и Макс хорошо общаются в жизни, но устроили кровавую зарубу.
+23
-10
+13
Переложил ответственность на Павловича)
+14
-2
+12
Ответ Ват-сон
надо полагать, не все люди одинаковы, для кого-то дружба это важно, для других может не очень, одни бабушке уступают место, другие нет, кто-то ест мясо, а кто-то вегетарианец и т.д. ps. в институте с нами учился один нег... пардон, афроамериканец из Камеруна. отказался померяться со мной в армрестлинге, говорит ты мой друг, никогда я свою силу не буду использовать против тебя - и никакие доводы про спорт и отсутствие ущерба не помогли - нет и всё тут
Почему негр из Камеруна афроамериканец?)
+8
-2
+6
Ответ Ват-сон
надо полагать, не все люди одинаковы, для кого-то дружба это важно, для других может не очень, одни бабушке уступают место, другие нет, кто-то ест мясо, а кто-то вегетарианец и т.д. ps. в институте с нами учился один нег... пардон, афроамериканец из Камеруна. отказался померяться со мной в армрестлинге, говорит ты мой друг, никогда я свою силу не буду использовать против тебя - и никакие доводы про спорт и отсутствие ущерба не помогли - нет и всё тут
Афроамериканец не может быть из Камеруна, это алогизм, правильно назвать его африканцем
+4
0
+4
Ответ Ват-сон
надо полагать, не все люди одинаковы, для кого-то дружба это важно, для других может не очень, одни бабушке уступают место, другие нет, кто-то ест мясо, а кто-то вегетарианец и т.д. ps. в институте с нами учился один нег... пардон, афроамериканец из Камеруна. отказался померяться со мной в армрестлинге, говорит ты мой друг, никогда я свою силу не буду использовать против тебя - и никакие доводы про спорт и отсутствие ущерба не помогли - нет и всё тут
Покиньте промоушен и дружите дальше, в чём проблема?
+10
-8
+2
Спорт это одно, личная жизнь это другое. Глупо смешивать. Надеюсь будет интересно.
+1
0
+1
Ответ Andy Goodall
Почему негр из Камеруна афроамериканец?)
Афроафриканец)
+1
0
+1
Ответ Ват-сон
может Дана без советов со стороны обойдется?
Не знал, что Уайт сидит в комментах на Спортсе)
+2
-1
+1
Решил проверить Павловича на дружбу)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий