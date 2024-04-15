Александр Волков: «Скорее всего, подерусь с Павловичем. К сожалению, мои лимиты на отказы уже закончились»
Александр Волков думает, что бой с Сергеем Павловичем состоится.
«Скорее всего, бой с Павловичем состоится. Если я хочу драться за пояс, мне сейчас нельзя отказываться от боев. К сожалению, мои лимиты на отказы уже закончились.
Этот турнир для UFC слишком важен, чтобы я сказал: «Нет, я драться не буду, Павлович мне слишком близкий друг». Сейчас так может сказать Сергей, потому что у него есть такая возможность. Я так сказать уже, к сожалению, не могу», – заявил боец UFC Александр Волков.
Напомним, в конце марта президент UFC Дана Уайт анонсировал бой Сергея Павловича и Александра Волкова. Поединок должен стать соглавным событием турнира в Эр-Рияде, который пройдет 22 июня.
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ps. в институте с нами учился один нег... пардон, афроамериканец из Камеруна. отказался померяться со мной в армрестлинге, говорит ты мой друг, никогда я свою силу не буду использовать против тебя - и никакие доводы про спорт и отсутствие ущерба не помогли - нет и всё тут