Макрон допустил перенос церемонии открытия ОИ-2024 с реки Сены в случае угрозы безопасности

Эммануэль Макрон назвал запасные планы на случай угрозы безопасности ОИ-2024.

26 июля на реке Сене в Париже пройдет церемония открытия Олимпийских игр. Президент Франции ответил, в частности, на вопрос о рисках террористической угрозы.

«У нас есть планы B и C, они готовятся параллельно. Мы будем анализировать ситуацию в режиме реального времени.

Есть вариант с церемонией, которая ограничится [площадью] Трокадеро и, соответственно, не будет охватывать всю Сену», – сказал Макрон, отметив, что церемонию также могут ограничить ареной «Стад де Франс».