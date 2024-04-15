Макрон допустил перенос церемонии открытия ОИ-2024 с реки Сены в случае угрозы безопасности

Теги стад де Франс Париж-2024 Эммануэль Макрон Водные виды

Эммануэль Макрон назвал запасные планы на случай угрозы безопасности ОИ-2024.

26 июля на реке Сене в Париже пройдет церемония открытия Олимпийских игр. Президент Франции ответил, в частности, на вопрос о рисках террористической угрозы.

«У нас есть планы B и C, они готовятся параллельно. Мы будем анализировать ситуацию в режиме реального времени.

Есть вариант с церемонией, которая ограничится [площадью] Трокадеро и, соответственно, не будет охватывать всю Сену», – сказал Макрон, отметив, что церемонию также могут ограничить ареной «Стад де Франс».

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9 комментариев
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Центр европы. Река полная гавна течет в столице Франции....
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Центр европы. Река полная гавна течет в столице Франции....
а че вы минусуете))) в каком слове я не прав?) слабаки
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Ответ D-eisler@yandex.ru
а че вы минусуете))) в каком слове я не прав?) слабаки
В слове Европы надо полагать, это центр Африки.
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А загрязненная река является угрозой безопасности, или мэр Парижа и Макрон синхронно глотнут из нее во время церемонии открытия?)
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Макрон так намекает что он не поплавает в Сене с мэром Парижа, как обещал ранее ?
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Есть еще план D - отмена Олимпиады
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клопы лютуют
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Ну или если всё дeрьмо из Сены не выловят
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Вот вам и Франция. Элементарные вопросы под угрозой стоят. В Сочи за всю олимпиаду только с кольцом накосячили, на ЧМ вообще без косяков, а тут олимпиада ещё не началась, а уже все под угрозой
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