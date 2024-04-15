Роднина о словах Макрона про олимпийское перемирие: «Что там без конца болтает Макрон – не входит в мои обязанности. Он столько ролей на себя берет»

Теги Владимир Путин Ирина Роднина Париж-2024 Эммануэль Макрон Фигурное катание

Ирина Роднина оценила слова Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии.

Ранее президент Франции заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Не слежу за президентом Франции, а слежу за президентом РФ. А что там без конца болтает Макрон – это не входит в мои обязанности.

Берет себя роль миротворца? Вы знаете, он столько ролей на себя берет... Что вы хотите? Чтобы я ему дала оценку? Я вас умоляю. Это не входит в мои интересы никак», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

8 комментариев
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"Ролевые игры Макрона"- новое от посещателей заседаний ГосДумы.
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Что, у Ирины Константиновны есть какие-то обязанности?
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наконец-то отказалась комментить то, что не входит в ее компетенции
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«Не слежу за президентом Франции, а слежу за президентом РФ. --- А им нужна твоя слежка?
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Не буду комментировать Макрона, но все-таки скажу, что болтун
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