Роднина о словах Макрона про олимпийское перемирие: «Что там без конца болтает Макрон – не входит в мои обязанности. Он столько ролей на себя берет»

Ирина Роднина оценила слова Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии.

Ранее президент Франции заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Не слежу за президентом Франции, а слежу за президентом РФ. А что там без конца болтает Макрон – это не входит в мои обязанности.

Берет себя роль миротворца? Вы знаете, он столько ролей на себя берет... Что вы хотите? Чтобы я ему дала оценку? Я вас умоляю. Это не входит в мои интересы никак», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.