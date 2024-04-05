Бой Холм – Харрисон на UFC 300: подробности, где смотреть, во сколько начало

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на UFC 300 пройдет бой в женском легчайшем весе между и .

Для Харрисон это дебют в UFC. Она двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо. В ноябре-2022 она впервые проиграла по – Лариссе Пачеко. Ее рекорд – 15-1.

Прелимы начнутся в 03:00 по мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч! Боец» и платформа UFC Fight Pass.

Харрисон − об инциденте с Царукяном на пресс-конференции: «Это удручает, мы не сексуализируем мужчин таким образом»