Биспинг – о Бо Никале: «Он способен стать американским Хабибом. Достигая его уровня борьбы, вы становитесь сверхчеловеком»

Майкл Биспинг считает, что Бо Никал может стать величайшим бойцом в истории MMA.

«Я объясню вам, почему Бо Никал дерется в главном карде UFC 300. У этого парня есть потенциал, чтобы стать одним из величайших чемпионов в истории. Это американская версия Хамзата Чимаева, Ислама Махачева или Хабиба Нурмагомедова. Когда вы достигаете уровня Никала в борьбе, то становитесь сверхчеловеком.

Разговаривая с ним, я вижу, насколько он осознает свое способности. Это не из-за высокомерия или чего-то подобного. Просто он знает, на что способен. Это другой уровень. Этот парень выведен в лаборатории. Бо Никал способен стать американским Хабибом», – заявил экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.

Напомним, поединок Бо Никала и Коди Брандейджа откроет главный кард UFC 300.

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