Боец UFC Никал − о недопуске Садулаева на ОИ-2024: «Грустно, Адбулрашид − один из лучших в мире»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Абдулрашид Садулаев Бо Никал Бокс/MMA/UFC

Бо Никал высказался о недопуске Абдулрашида Садулаева на Олимпиаду в Париже.

«Думаю, это немного грустно, потому что ты хочешь, чтобы на Олимпиаде состязались лучшие парни. И очевидно, что Садулаев − один из лучших в мире.

Хочется увидеть, кто из них лучший, и мне бы хотелось, чтобы он смог там соревноваться. Так что да, грустно это видеть», − сказал средневес UFC Бо Никал.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины

«Надеюсь, в МОК передумают, и ты выступишь в Париже». Американец Снайдер поддержал Садулаева

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий