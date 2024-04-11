Боец UFC Никал − о недопуске Садулаева на ОИ-2024: «Грустно, Адбулрашид − один из лучших в мире»
Бо Никал высказался о недопуске Абдулрашида Садулаева на Олимпиаду в Париже.
«Думаю, это немного грустно, потому что ты хочешь, чтобы на Олимпиаде состязались лучшие парни. И очевидно, что Садулаев − один из лучших в мире.
Хочется увидеть, кто из них лучший, и мне бы хотелось, чтобы он смог там соревноваться. Так что да, грустно это видеть», − сказал средневес UFC Бо Никал.
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