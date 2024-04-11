Бо Никал − о схватке с Хабибом: «В борьбе у меня было бы преимущество, а в самбо − у него»

Бо Никал считает, что в схватке по правилам вольной борьбы победил бы Хабиба Нурмагомедова.

«Да, правила грэпплинга − это совершенно другая, дерзкая игра. Я думаю, это будет чрезвычайно конкурентно и, вероятно, будет лучшим набором правил для нас, чтобы соревноваться друг с другом. Это было бы очень весело.

− отличный боец и потрясающий талант. Я думаю, очевидно, что у меня есть преимущество в борьбе, а если бы это были соревнования по самбо, нужно отдать преимущество ему, но грэпплинг, вероятно, будет самым конкурентным сценарием, это было бы весело», − сказал средневес UFC Бо Никал.

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