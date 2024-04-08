Алджамейн Стерлинг: «Не думаю, что финиширую Каттара в первом раунде. Ставлю на второй. Сабмишен или прием «Анаконды»

Алджамейн Стерлинг признался, что вряд ли одолеет Келвина Каттара за один раунд.

«Вообще-то я не думаю, что смогу победить Келвина в первом раунде, если только сразу не заберу его спину. Склоняюсь к победе сабмишеном во втором раунде.

Думаю, я финиширую его сабмишеном или приемом «Анаконды». Просто хочу добраться до его шеи любым возможным способом. Думаю, что он позволит мне это сделать», – заявил экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что Стерлинг подерется с Келвином Каттаром в карде UFC 300, который состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

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