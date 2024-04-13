Джастин Гейджи: «Я нокаутирую Холлоуэйя»

Джастин Гейджи пообещал нокаутировать Макс Холлоуэйя.

«Я нокаутирую Холлоуэйя. Меня тоже могут уложить, но такова игра, и мне она нравится. Я не смог повалить Тони Фергюсона, но тот ублюдок просто сумасшедший», – заявил обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

Напомним, Гейджи подерется с Холлоуэйем этой ночью на UFC 300.

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