Джастин Гейджи: «Я нокаутирую Холлоуэйя»
Джастин Гейджи пообещал нокаутировать Макс Холлоуэйя.
«Я нокаутирую Холлоуэйя. Меня тоже могут уложить, но такова игра, и мне она нравится. Я не смог повалить Тони Фергюсона, но тот ублюдок просто сумасшедший», – заявил обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.
Напомним, Гейджи подерется с Холлоуэйем этой ночью на UFC 300.
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