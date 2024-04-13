Адесанья узнал, что не возглавит UFC 300 за три минуты до анонса боя Хилл – Перейра: «Спасибо менеджеру, что предупредил. Я бы начал звонить Дане Уайту»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Адесанья признался, что был уверен в поединке с дю Плесси на UFC 300.

«Когда объявляли главный бой UFC, у меня было разбито сердце, потому что я думал, что это будет наш поединок с Дрикусом дю Плесси.

Я рад, что менеджер сообщил мне об этом за три минуты до объявления, потому что тогда бы я начал звонить Дане Уайту.

Я был готов. Думал, что все получится. Тренировался в Швейцарии около четырех недель», – заявил экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Напомним, Джамал Хилл и Алекс Перейра подерутся в главном поединке UFC 300, который пройдет в ночь на 14 апреля.

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