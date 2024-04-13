Финальные стердауны UFC 300: Перейра против Хилла, Гейджи – Холлоуэй, Оливейра – Царукян и другие

В рамках UFC 300 прошли финальные стердауны участников.

Турнир состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Главным событием ивента станет титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

В соглавном событии пройдет бой за пояс в женском минимальном весе между Вэйли Чжан и Ян Сяонань.

Мы вам запрещаем пропускать UFC 300

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