Финальные стердауны UFC 300: Перейра против Хилла, Гейджи – Холлоуэй, Оливейра – Царукян и другие

Теги UFC MMA UFC 300 Оливейра - Царукян Гейджи - Холлоуэй Перейра - Хилл Бокс/MMA/UFC

В рамках UFC 300 прошли финальные стердауны участников.

Турнир состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Главным событием ивента станет титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

В соглавном событии пройдет бой за пояс в женском минимальном весе между Вэйли Чжан и Ян Сяонань.

Мы вам запрещаем пропускать UFC 300

Когда мне хочется сдаться, я вспоминаю Чарльза Оливейру

Опрос

Какой бой на UFC 300 интригует вас больше всего?
6154 голосa
Перейра – Хилл
9%
Алекс Перейра
Чжан – Сяонань
1%
Вэйли Чжан
Гейджи – Холлоуэй
35%
Джастин Гейджи
Оливейра – Царукян
46%
Арман Царукян
Прохазка – Ракич
3%
Иржи Прохазка
Каттар – Стерлинг
2%
Алджамейн Стерлинг
Другой
4%
Дейвисон Фигейредо

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий