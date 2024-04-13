Финальные стердауны UFC 300: Перейра против Хилла, Гейджи – Холлоуэй, Оливейра – Царукян и другие
В рамках UFC 300 прошли финальные стердауны участников.
Турнир состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).
Главным событием ивента станет титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.
В соглавном событии пройдет бой за пояс в женском минимальном весе между Вэйли Чжан и Ян Сяонань.
Мы вам запрещаем пропускать UFC 300
Опрос
Какой бой на UFC 300 интригует вас больше всего?
6154 голосa