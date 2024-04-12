Дуэли взглядов UFC 300: Перейра против Хилла, Гейджи – Холлоуэй и другие
В рамках UFC 300 прошли битвы взглядов его участников.
Турнир состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.
Главным событием ивента станет титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.
В соглавном событии пройдет бой за пояс в женском минимальном весе между Вэйли Чжан и Янь Сяонань.
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