Дуэли взглядов UFC 300: Перейра против Хилла, Гейджи – Холлоуэй и другие

Теги UFC MMA UFC 300 Гейджи - Холлоуэй Перейра - Хилл Бокс/MMA/UFC

В рамках UFC 300 прошли битвы взглядов его участников.

Турнир состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

Главным событием ивента станет титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

В соглавном событии пройдет бой за пояс в женском минимальном весе между Вэйли Чжан и Янь Сяонань.

Мы вам запрещаем пропускать UFC 300

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5456 голосов
Перейра – Хилл
9%
Алекс Перейра
Чжан – Сяонань
1%
Вэйли Чжан
Гейджи – Холлоуэй
35%
Джастин Гейджи
Оливейра – Царукян
46%
Арман Царукян
Прохазка – Ракич
3%
Иржи Прохазка
Каттар – Стерлинг
2%
Алджамейн Стерлинг
Другой
4%
Дейвисон Фигейредо

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4 комментария
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самое главное одеяльшиков поминимум, в основном рубак поставили в кард
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Надеюсь бои будут интереснее пресс конференции. Многие бойцы сидели не веря, что они попали на юбилейный турнир, когда Дейна сказал про бонусы 300к все начали ликовать и чуть ли не обнимались друг с другом
+3
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Ух жаришка нас ждёт
0
0
0
Царукяна жестко освистывали, и видно что его это очень задевает, выглядел самым неуверенным на стердауне. Сам виноват, раньше думать надо было, прежде чем без причины на людей быковать, репутацию потерять очень легко.
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