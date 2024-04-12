Соннен сообщил, что Оливейра испытывает проблемы с весогонкой: «Это серьезно»

Чейл Соннен сообщил, что Чарльз Оливейра испытывает проблемы с весогонкой.

«Поделюсь с вами кусочком инсайдерской информации. В данный момент команду Оливейры не волнует, что произойдет в субботу. Сначала им нужно пройти соперника, который уже несколько раз побеждал их.

Я говорю про весы. Прямо сейчас Оливейра находится в процессе весогонки, и его команда немного переживает за него. Это серьезно», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен.

В главном карде UFC 300 Оливейра должен провести поединок против . Турнир пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

Когда мне хочется сдаться, я вспоминаю Чарльза Оливейру

Оливейра хочет реванш с Махачевым после победы над Царукяном: «Ислам вызывает ребят из 57 и 61 кг, но не меня»