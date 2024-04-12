Соннен сообщил, что Оливейра испытывает проблемы с весогонкой: «Это серьезно»

Теги UFC MMA Чейл Соннен Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен сообщил, что Чарльз Оливейра испытывает проблемы с весогонкой.

«Поделюсь с вами кусочком инсайдерской информации. В данный момент команду Оливейры не волнует, что произойдет в субботу. Сначала им нужно пройти соперника, который уже несколько раз побеждал их.

Я говорю про весы. Прямо сейчас Оливейра находится в процессе весогонки, и его команда немного переживает за него. Это серьезно», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен.

В главном карде UFC 300 Оливейра должен провести поединок против Армана Царукяна. Турнир пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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