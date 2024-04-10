Холлоуэй – о Топурии: «В его возрасте у меня уже была титульная защита»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй высказался о возможном поединке с Илией Топурией.

«Все эти разговоры о Топурии... Многие люди говорят: «Боже мой, он просто убьет Макса». Бла-бла-бла. Ребят, в его возрасте у меня уже была защита пояса. У меня уже было три титульных боя.

Понимаете, о чем я? Что вы хотите мне доказать? Расслабьтесь. Когда придет время, это случится. И я с нетерпением жду этого», – сказал экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй.

Холлоуэй хочет драться с Топурией: «С радостью вернусь в полулегкий вес, чтобы вернуть титул»

Холлоуэй объяснил, почему не стал ждать бой с Топурией: «Никому ничего не обещали. В этом спорте нельзя ждать»

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