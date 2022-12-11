Хабиб сделал прогноз на бой Исмагулов – Царукян: «Больше склоняюсь к победе Дамира»

На медиа-дне на турнире Eagle FC 51 в Атырау владелец лиги и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на бой Дамира Исмагулова и Армана Царукяна:

«Чуть-чуть больше склоняюсь к Исмагулову, 51 на 49. Любительская карьера огромная, от борьбы хорошо защищается, и в таких боях, которые кость в кость, он хорошо идет»

Бой Исмагулов – Царукян пройдёт 17 декабря.

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