Царукян − об инциденте с Харрисон на медиа-дне UFC: «Если бы можно было отмотать время назад, послал бы Вахо с его вопросом»

Теги UFC MMA Кайла Харрисон Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян прокомментировал инцидент с Кайлой Харрисон на Q&amp;A-конференции UFC.

Напомним, что на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 300, Армана Царукяна спросили, сколько «палок он бы кинул» Кайле Харрисон. Царукян ответил: «Парочку».

− Если представить сейчас, что перемотали бы обратно, как бы вы ответили?

− Да послал бы его с его ответом.

− Вы говорили, что у вас с Кайлой был разговор. Как все прошло?

− Просто объяснил ситуацию. Она сказала: «Без проблем, но просто я же тебя спросила на конференции, что он сказал? Надо было перевести». Я ответил, что он тупой вопрос задал. И, мол, чтобы ты не обиделась сразу на конференции, думал потом на турнире сказать. В общем, она поняла, все нормально. Мы же вместе тренируемся в одном зале.

− Если Кайла Харрисон и Вахо Бруклин окажутся в одном помещении, чем это закончится?

− Харрисон точно забьет его. Я думаю, что она многих мужиков забьет. Она просто машина ходячая. С ней спаррингуют мужчины в зале и она мужиков бьет. А тут тем более Вахо. Что он сможет? − сказал легковес UFC Арман Царукян.

Харрисон − об инциденте с Царукяном на пресс-конференции: «Это удручает, мы не сексуализируем мужчин таким образом»

Мы вам запрещаем пропускать UFC 300

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